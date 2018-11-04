Новый мэр Уфы попросил чиновников выражаться конкретнее

Глава города потребовал не использовать в речи некоторые слова.

Уфа. Башкирия. Недавно назначенный глава Уфы Ульфат Мустафин потребовал от чиновников говорить конкретнее. Как пишет Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, мэр попросил не использовать в речи ряд слов.

Ему не понравилось, что чиновники часто употребляют неконкретные формулировки – например, слово «ориентировочно». «На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно», — заявил Мустафин. Он потребовал не допускать такой размытости.