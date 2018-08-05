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В МИД России прокомментировали попытку покушения на президента Венесуэлы

18:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
18:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
442
0
#МИД\n#Сергей Лавров\n#власть и чиновники\n#власть\n#Венесуэла\n#Россия
Фото: mid.ru
442
0

Москва. Россия. МИД России прокомментировал попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Социалистической единой партии.
«Решительно осуждаем попытку покушения на Президента Боливарианской Республики Венесуэла, совершенную 4 августа, в результате которой 7 человек получили ранения», - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства в воскресенье 5 августа.
В министерстве убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем.
«Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта», - сообщили в МИД.
Напомним, что попытка покушения на лидера Венесуэлы произошла 5 августа. Взрывчатку пытались доставить при помощи беспилотников, которые удалось сбить.

Москва. Россия. В МИД России прокомментировали попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Социалистической единой партии.

«Решительно осуждаем попытку покушения на Президента Боливарианской Республики Венесуэла, совершенную 4 августа, в результате которой 7 человек получили ранения», - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства в воскресенье 5 августа.

В министерстве убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем.

«Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта», - сообщили в МИД.

Напомним, что попытка покушения на лидера Венесуэлы произошла 5 августа. Взрывчатку пытались доставить при помощи беспилотников, которые удалось сбить.

18:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
442
0
#МИД\n#Сергей Лавров\n#власть и чиновники\n#власть\n#Венесуэла\n#Россия

 

 

 


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