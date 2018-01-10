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      Минтруд разрешил чиновникам не декларировать криптовалюту

      15:58, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      15:58, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      364
      0
      #сведения о доходах\n#чиновники\n#Минтруд России\n#деньги\n#декларация\n#криптовалюта
      Фото: pixabay.com
      364
      0

      В то же время требования к предоставлению сведений о доходах служащих стали строже.  

      Москва. Накопления в биткойнах и других криптовалютах не нужно указывать госслужащим при составлении деклараций о доходах. Об этом пишут «Известия».   

      Журналисты издания ознакомились с обновленными рекомендациями Минтруда по вопросам представления сведений чиновниками о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах в 2018 году. В них появилось дополнение о том, что «формой справки не предусмотрено указание виртуальных валют».   

      Из других новшеств отмечено, что теперь служащим рекомендовано также указывать иные разрешенные для них места работы, если они есть (чиновники вправе заниматься в свободное время научной, педагогической и творческой деятельностью).   

      Также теперь сотрудники госорганов должны декларировать денежные средства, полученные от родственников и третьих лиц на невозвратной основе (за исключением супруг, супругов и несовершеннолетних детей). 

      Кроме того, чиновников обязали информировать проверяющие инстанции о том, в каких учреждениях воспитывается или учится их дети в возрасте до 18 лет.   

      И наконец, госслужащим рекомендовали обнародовать свои расходы ежегодно, вне зависимости от их размеров. Ранее об этом отчитывались только те, чьи расходы превышали доходы за 3 года.

      15:58, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      364
      0
      #сведения о доходах\n#чиновники\n#Минтруд России\n#деньги\n#декларация\n#криптовалюта

       

       

       

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