Минтруд разрешил чиновникам не декларировать криптовалюту

В то же время требования к предоставлению сведений о доходах служащих стали строже.

Москва. Накопления в биткойнах и других криптовалютах не нужно указывать госслужащим при составлении деклараций о доходах. Об этом пишут «Известия».

Журналисты издания ознакомились с обновленными рекомендациями Минтруда по вопросам представления сведений чиновниками о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах в 2018 году. В них появилось дополнение о том, что «формой справки не предусмотрено указание виртуальных валют».

Из других новшеств отмечено, что теперь служащим рекомендовано также указывать иные разрешенные для них места работы, если они есть (чиновники вправе заниматься в свободное время научной, педагогической и творческой деятельностью).

Также теперь сотрудники госорганов должны декларировать денежные средства, полученные от родственников и третьих лиц на невозвратной основе (за исключением супруг, супругов и несовершеннолетних детей).

Кроме того, чиновников обязали информировать проверяющие инстанции о том, в каких учреждениях воспитывается или учится их дети в возрасте до 18 лет.

И наконец, госслужащим рекомендовали обнародовать свои расходы ежегодно, вне зависимости от их размеров. Ранее об этом отчитывались только те, чьи расходы превышали доходы за 3 года.