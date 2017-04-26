Шойгу назвал удар США по авиабазе в Сирии угрозой российским военным

Министерство обороны России примет дополнительные меры по обеспечению безопасности российским военнослужащим.

Москва. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар по сирийской авиабазе поставил под угрозу российских военнослужащих. Министерство обороны пообещало усилить безопасность военных, сообщает телеканал «Мир».

Об этом Шойгу заявил в ходе VI Московской конференции по международной безопасности.

«Ракетный обстрел рассматриваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом», - отметил Шойгу.

По мнению главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, американский удар по сирийской армии в Хомсе является нарушением международного права и усугубляет имеющиеся проблемы, сообщает телеканал Russia Today.

7 апреля американские военные выпустили около 60 ракет Tomahawk в сторону сирийской военной базы в Хомсе. В результате удара армия Сирии потеряла ряд объектов.