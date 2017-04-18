Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит «ГЛОНАСС»

Он сменит министра транспорта России Максима Соколова, занимающего эту должность менее двух лет.

Москва. Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО «ГЛОНАСС». Сейчас эту должность занимает министр транспорта России Максим Соколов, находящийся на посту с 27 июля 2015 года, сообщает «Коммерсантъ».

Одна из основных задач Рогозина будет заключаться в курировании интеграции проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» с «Платоном». Вместе с ним заниматься этой задачей будет коллегия военно-промышленной комиссии (ВПК) России.

В феврале 2017 года Дмитрий Рогозин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным предложил создать государственно-частную систему транспортной телематики, сохранить в госучастие в «ГЛОНАСС» в течение 2 лет и запретить передачу «ГЛОНАСС» в собственность «Ростеха» и «Роскосмоса», что планировало Министерство транспорта. Путин предложение Рогозина одобрил.