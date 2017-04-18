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      Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит «ГЛОНАСС»

      11:17, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:17, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      78
      0
      #ГЛОНАСС\n#Дмитрий Рогозин\n#власть\n#Платон
      Фото: kremlin.ru
      78
      0

      Он сменит министра транспорта России Максима Соколова, занимающего эту должность менее двух лет.

      Москва. Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО «ГЛОНАСС». Сейчас эту должность занимает министр транспорта России Максим Соколов, находящийся на посту с 27 июля 2015 года, сообщает «Коммерсантъ».

      Одна из основных задач Рогозина будет заключаться в курировании интеграции проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» с «Платоном». Вместе с ним заниматься этой задачей будет коллегия военно-промышленной комиссии (ВПК) России.

      В феврале 2017 года Дмитрий Рогозин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным предложил создать государственно-частную систему транспортной телематики, сохранить в госучастие в «ГЛОНАСС» в течение 2 лет и запретить передачу «ГЛОНАСС» в собственность «Ростеха» и «Роскосмоса», что планировало Министерство транспорта. Путин предложение Рогозина одобрил.

      11:17, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      78
      0
      #ГЛОНАСС\n#Дмитрий Рогозин\n#власть\n#Платон
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