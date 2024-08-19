Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Подаренный Маском Tesla Cybertruck Кадыров пообещал отправить на СВО

11:06, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Подаренный Маском Tesla Cybertruck Кадыров пообещал отправить на СВО
11:06, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Россия\n#Чечня\n#СВО\n#спецоперация\n#США\n#подарки\n#автомобили\n#Илон Маск\n#Tesla\n#Рамзан Кадыров
Фото: скриншот с t.me/RKadyrov_95
136
0

Глава Чечни уже установил на него пулемет.

Грозный. Чечня. Электромобиль Tesla Cybertruck подарил Рамзану Кадырову Илон Маск. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на телеграм-канал главы Чечни.

Кадыров опубликовал видео, на котором ездит за рулем машины, на которую уже установлен пулемет. По словам руководителя кавказского региона, подарок отправят в зону СВО. Кадыров отметил, что Tesla Cybertruck развивает превосходную скорость и легко преодолевает преграды. 

Поблагодарив Илона Маска, глава Чечни пригласил американского бизнесмена в Грозный. Он пообещал принять его «как самого дорого гостя». 

UPD: позднее Илон Маск опроверг информацию о том, что лично подарил Рамзану Кадырову электромобиль. Возможно, Tesla Cybertruck попал в Грозный иным путем.

11:06, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Россия\n#Чечня\n#СВО\n#спецоперация\n#США\n#подарки\n#автомобили\n#Илон Маск\n#Tesla\n#Рамзан Кадыров