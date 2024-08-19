Подаренный Маском Tesla Cybertruck Кадыров пообещал отправить на СВО

Грозный. Чечня. Электромобиль Tesla Cybertruck подарил Рамзану Кадырову Илон Маск. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на телеграм-канал главы Чечни.

Кадыров опубликовал видео, на котором ездит за рулем машины, на которую уже установлен пулемет. По словам руководителя кавказского региона, подарок отправят в зону СВО. Кадыров отметил, что Tesla Cybertruck развивает превосходную скорость и легко преодолевает преграды.

Поблагодарив Илона Маска, глава Чечни пригласил американского бизнесмена в Грозный. Он пообещал принять его «как самого дорого гостя».

UPD: позднее Илон Маск опроверг информацию о том, что лично подарил Рамзану Кадырову электромобиль. Возможно, Tesla Cybertruck попал в Грозный иным путем.