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Украинские танкисты обстреляли Брянскую и Белгородскую области

13:01, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Украинские танкисты обстреляли Брянскую и Белгородскую области
13:01, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
271
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#Брянская область\n#танк\n#обстрел\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
271
0

Всего зафиксировано 12 прилетов снарядов.

Новая Таволжанка. Белгородская область. Два приграничных региона России — Брянская и Белгородская области – подверглись танковым атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Лента.ру.

По данным сайта, 10 декабря из танковых орудий обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области и Климовский район Брянской области.

В частности, 9 снарядов упали в 600 метрах от Новой Таволжанки на Белгородчине. Один 125-миллиметровый снаряд упал рядом с селом Хоромное, еще два — близ населенного пункта Красное на Брянщине. 

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

13:01, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
271
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#Брянская область\n#танк\n#обстрел\n#военные\n#СВО\n#спецоперация