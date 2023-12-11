Украинские танкисты обстреляли Брянскую и Белгородскую области

Новая Таволжанка. Белгородская область. Два приграничных региона России — Брянская и Белгородская области – подверглись танковым атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Лента.ру.

По данным сайта, 10 декабря из танковых орудий обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области и Климовский район Брянской области.

В частности, 9 снарядов упали в 600 метрах от Новой Таволжанки на Белгородчине. Один 125-миллиметровый снаряд упал рядом с селом Хоромное, еще два — близ населенного пункта Красное на Брянщине.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.