Россиянам могут предоставить каникулы с 1 по 9 мая

Москва. Каникулы с 1 по 9 мая предложили ввести в России. Законопроект об этом внесен в Госдуму, пишут «Известия».

Как заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, дополнительные дни можно перенести с января. Политик добавил, что надеется на оперативное принятие законопроекта. Тогда в 2023 году россияне не будут работать с 29 апреля по 9 мая. При этом в следующем году в январе праздничными останутся 1, 2, 3 и 7 января, к которым добавятся каникулы с 1 по 9 мая.

Кстати, принять подобные законы на своем уровне имеют право региональные парламенты, но данную возможность они почему-то игнорируют, отметил Даванков.

Напомним, по утвержденному ранее правительством РФ трудовому календарю, в 2023 году россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, итого – 7 дней.