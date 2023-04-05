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Россиянам могут предоставить каникулы с 1 по 9 мая

15:04, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Россиянам могут предоставить каникулы с 1 по 9 мая
15:04, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
155
0
#Госдума\n#законопроект\n#работа\n#отдых\n#праздники\n#Первомай\n#День Победы\n#выходные\n#календарь\n#каникулы\n#график работы
Фото: ИА "Сусанин"
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Законопроект об этом внесен в Госдуму.

Москва. Каникулы с 1 по 9 мая предложили ввести в России. Законопроект об этом внесен в Госдуму, пишут «Известия».

Как заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, дополнительные дни можно перенести с января. Политик добавил, что надеется на оперативное принятие законопроекта. Тогда в 2023 году россияне не будут работать с 29 апреля по 9 мая. При этом в следующем году в январе праздничными останутся 1, 2, 3 и 7 января, к которым добавятся каникулы с 1 по 9 мая.

Кстати, принять подобные законы на своем уровне имеют право региональные парламенты, но данную возможность они почему-то игнорируют, отметил Даванков.

Напомним, по утвержденному ранее правительством РФ трудовому календарю, в 2023 году россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, итого – 7 дней.

15:04, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
155
0
#Госдума\n#законопроект\n#работа\n#отдых\n#праздники\n#Первомай\n#День Победы\n#выходные\n#календарь\n#каникулы\n#график работы