В 2023 году россияне будут отдыхать до 8 января

Москва. Стало известно, какие дни будут свободными в 2023 году. Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства России.

Согласно опубликованному календарю рабочих и праздничных дней, новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

При этом 1 и 8 января выпадают на воскресенья. Их перенесут на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

Таким образом, за счет переноса указанных нерабочих праздничных дней, россияне смогут отдохнуть по четыре дня с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая.

Кроме того, свободными будут трехдневки с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6

Лишь среда 8 марта в 2023 году останется одиноким праздничным днем в середине недели.