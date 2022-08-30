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В 2023 году россияне будут отдыхать до 8 января

12:24, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
В 2023 году россияне будут отдыхать до 8 января
12:24, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
69
0
#работа\n#отдых\n#праздники\n#выходные\n#график работы\n#каникулы\n#календарь
Фото: t.me/government_rus
69
0

Правительство утвердило календарь выходных и праздников.

Москва. Стало известно, какие дни будут свободными в 2023 году. Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства России.

Согласно опубликованному календарю рабочих и праздничных дней, новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

При этом 1 и 8 января выпадают на воскресенья. Их перенесут на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

Таким образом, за счет переноса указанных нерабочих праздничных дней, россияне смогут отдохнуть по четыре дня с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая.

Кроме того, свободными будут трехдневки с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6

Лишь среда 8 марта в 2023 году останется одиноким праздничным днем в середине недели.

12:24, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
69
0
#работа\n#отдых\n#праздники\n#выходные\n#график работы\n#каникулы\n#календарь