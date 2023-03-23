Москва. Зампредседателя Совбеза, экс-президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев признался, что нынешние западные лидеры ему неприятны. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«С большинством нынешних я не общался, слава богу. Но это так, à propos [фр. «между прочим» — прим. ред.]… Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны», — сказал Дмитрий Анатольевич в интервью ведущим российским СМИ.

Он также заявил, что в данный момент отношения России и западных стран очень плохие, за всю историю они не были хуже.