Бомба с украинского беспилотника упала на дом в Курской области

Поповка. Курская область. Один человек пострадал при атаке на жилой дом в Курской области. Инцидент произошел в деревне Поповка, расположенной неподалеку от границы с Украиной, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, бомба была сброшена с украинского дрона на один из домов. Повреждения получила крыша дома, обломком шифера ранило 32-летнего мужчину. По данным издания, им оказался пришедший в гости к тестю старший следователь МВД Алексей Гончаров. Отмечается, что рана оказалась неглубокой, от медицинской помощи пострадавший отказался.

Напомним, в ночь на 3 июля украинские военные обстреляли Белгород. В результате погиб один гражданин России и трое украинцев. Пострадал ребенок. На месте гибели людей после обстрела возник стихийный мемориал, жители несут к нему цветы.