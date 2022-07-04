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Бомба с украинского беспилотника упала на дом в Курской области

16:06, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
Бомба с украинского беспилотника упала на дом в Курской области
16:06, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
1197
0
#Курск\n#Украина\n#беспилотник\n#дроны\n#бомба\n#нападение\n#пострадавшие\n#спецоперация
Фото: pixabay.com
1197
0

Ранение получил сотрудник полиции.

Поповка. Курская область. Один человек пострадал при атаке на жилой дом в Курской области. Инцидент произошел в деревне Поповка, расположенной неподалеку от границы с Украиной, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, бомба была сброшена с украинского дрона на один из домов. Повреждения получила крыша дома, обломком шифера ранило 32-летнего мужчину. По данным издания, им оказался пришедший в гости к тестю старший следователь МВД Алексей Гончаров. Отмечается, что рана оказалась неглубокой, от медицинской помощи пострадавший отказался.

Напомним, в ночь на 3 июля украинские военные обстреляли Белгород. В результате погиб один гражданин России и трое украинцев. Пострадал ребенок. На месте гибели людей после обстрела возник стихийный мемориал, жители несут к нему цветы.

16:06, 04 июля, 2022
Евгений Кандаков
1197
0
#Курск\n#Украина\n#беспилотник\n#дроны\n#бомба\n#нападение\n#пострадавшие\n#спецоперация