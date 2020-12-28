В Новосибирске от холода раскололся главный городской каток

Власти обещают восстановить объект к предновогодним катаниям.



Новосибирск. Новосибирская область. Настоящие сибирские морозы лишили новосибирцев главного городского катка. Лед пошел трещинами, сообщает РенТВ со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Сейчас объект закрыт, ведется реконструкция. Городские власти пообещали восстановить ледяную площадку 28 декабря, чтобы на следующий день каток принял отдыхающих.

По данным синоптиков, температура воздуха в Новосибирске опускалась на минувшей неделе до -40 градусов.