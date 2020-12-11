Ростовскую область начали оккупировать ядовитые пауки

Также из-за потепления в регионе расплодились змеи.



Ростов-на-Дону. Ростовская область. На территории Ростовской области появились в большом количестве нежеланные гости – пауки каракурты. Их укус может быть смертельным для человека, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на «АиФ».

Ранее эти членистоногие встречались только на границе с Калмыкией, теперь обжили почти весь регион. Изначальный ареал их обитания - Киргизия, Казахстан, Астраханская область, Иран и Афганистан.

По словам кандидата биологических наук Валерия Стахеева, причиной нашествия каракуртов стало потепление климата. Кроме того, пауков привлекают свалки, где они в изобилии находят свой корм - насекомых.

Укус каракурта приводит к параличу дыхания. Если пострадавшему не оказать незамедлительную помощь, он умрет.

Кроме пауков, жители области жалуются на активизацию змей. Рептилии заползают в жилые дома. Среди них могут быть и ядовитые, предупреждают ученые.