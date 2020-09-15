Эксперты назвали самые угоняемые в России авто за время пандемии

В антилидерах оказалась «Тойота».

Москва. Страховщики назвали самые угоняемые автомобили лета-весны 2020 года в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «АльфаСтрахование».

Самой «востребованной» у похитителей стала «Тойота RAV4». На нее приходится 14% от всех угонов. Также в антилидерах оказалась еще одна модель «Тойоты» - «Камри», с показателем 13%.

Третья строчка списка досталась «Хендай Солярис» - 5% угонов. Замыкают пятерку «Хендай Туссан» и «КИА Спортейдж» - по 5%.

В десятку также вошли: «КИА Рио», «Хендай Крета», «Киа Сид», «Киа Соренто» и «Лексус RX300».