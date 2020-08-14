В Челябинской области спасли от пожара и выходили в питомнике волчицу

Теперь подросшее животное переселяют в вольер с бассейном.



Увельский. Челябинская область. Работники Увельского лесхоза Челябинской области спасли из огня и вырастили маленькую волчицу. Мать вынуждена была бросить детеныша во время лесного пожара, сообщает телеканал «МИР24».

Слепого щенка нашли среди обгоревших деревьев, он был обречен на гибель. Но люди спасли волчонка и поместили в приют, где разводят волкособов – помесь дикого волка и домашней собаки. Там волчица подросла и получила имя «Зена».

Теперь трехмесячную самку вернули обратно в лесхоз. На волю выпускать ее опасно – она не боится людей и может наделать переполох в населенном пункте или быть застреленной охотниками.

А в лесхозе для найденыша достраивают вольер с бассейном. С ней играют, водят на прогулки. В гости к Зене приезжают сотрудники питомника, где она выросла. Также с ней работают зоопсихологи – они помогают воспитать волка так, чтобы он смог жить среди людей.