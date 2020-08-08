Эксперт назвала самый бодрящий летний вид кофе

Из-за высокого содержания кофеина напиток сильно воздействует на нервную систему.

Москва. Нитро-кофе оказался самым бодрящим кофейным напитком в жару. Об этом пишет Лайф.ru со ссылкой на Sputnik.

В интервью радио эксперт Ольга Игнатьева рассказал, что для приготовления используют кофе холодного заваривания. После того, как он настоится, его насыщают азотом. Несмотря на необычную структуру, которую кофе придает азот, а также сливочный вкус, такой кофе многим противопоказан.

В нитро-кофе содержится очень много кофеина. Даже 200 мл окажут сильное воздействие на нервную систему. Потому, у некоторых напиток может вызвать беспокойство, аритмию или головную боль.