Чем перекусить: лучшие варианты для тех, кто на работе

Пятиминутные рецепты и блюдо с вечера.





Завтрак и обед уже давно позади, а до ужина еще топать с работы и стоять у плиты. Без перекуса на работе никак, поэтому мы собрали лучшие идеи для тех, кто в кресле и у кого уже урчит живот. Эти продукты можно купить в ближайшем магазине, а собрать из них блюдо — дело пяти минут.



— хлебцы с сыром (творожным, плавленым или нарезкой);



— творог с фруктами и сметаной;



— сушенные яблоки и сухофрукты;



— батончик без сахара;



— орехи;



— кефир;



— гранола с молоком.



Конечно, лучше подготовиться к перекусу заранее и взять его с собой на работу. Например, варенные яйца, бутерброды, диитическое куриное мясо. Уникальный рецепт — полезный пудинг с семенами чиа и фруктами. Для этого с вечера сложите в один контейнер или маленькую баночку овсяные хлопья, немного чиа, порезанных фруктов (например, бананов с вишней) и залейте все это молоком (можно растительным). Накройте крышкой и уберите в холодильник.