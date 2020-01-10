«Волчье» затмение Луны увидят ближайшей ночью жители России

Астрологи считают это явление опасным для людей.



Москва. Первое в наступившем году лунное затмение можно будет наблюдать на всей территории России в ночь на 11 января. Как сообщает телеканал «Мир», оно начнется в 20:08 мск и продлится более четырех часов.

При этом естественный спутник Земли будет находиться в полутени нашей планеты и не станет «кровавым». В случае ясной погоды возможно лишь потемнение нижнего края.

Кстати, в народе январское полнолуние, совпадающее на этот раз с затмением, называют «волчьим», поскольку именно в середине зимы серые хищники особенно громко воют от голода.

По мнению астрологов, полнолуние вызывает у людей плохое самочувствие и перепады в настроении. Поэтому в такие дни не рекомендуется быть слишком откровенным с посторонними. Также специалисты по звездам не рекомендуют в период полнолуния пытаться переложить на чужие плечи свои проблемы. Кроме того, затмение усиливает действие полнолуния. Поэтому в ближайшие дни не стоит начинать новые дела, планировать крупные покупки и дальние путешествия.

По данным Московского планетария, затмение 10 января будет самым глубоким полутеневым затмением года. Следующее подобное астрономическое явление ожидается 5 июня. Еще два затмения Луны состоятся 5 июля и 30 ноября, но ни одно из них не будет полным.

Кроме того, 23 июня россияне увидят затмение Солнца. Еще один раз светило скроется из глаз 14 декабря, но в нашей стране это явление наблюдаться не будет. А последнее солнечное затмение 2019 года можно было видеть в отдельных регионах России 26 декабря.