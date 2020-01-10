  • $ 61.23 ↓
  • € 68.06 ↓

«Волчье» затмение Луны увидят ближайшей ночью жители России

12:27, 10 января, 2020
Евгений Кандаков
«Волчье» затмение Луны увидят ближайшей ночью жители России
12:27, 10 января, 2020
Евгений Кандаков
127
0
#космос\n#небо\n#прогноз\n#Луна\n#астрономия
Фото: pixabay.com
127
0

Астрологи считают это явление опасным для людей.

Москва. Первое в наступившем году лунное затмение можно будет наблюдать на всей территории России в ночь на 11 января. Как сообщает телеканал «Мир», оно начнется в 20:08 мск и продлится более четырех часов.

При этом естественный спутник Земли будет находиться в полутени нашей планеты и не станет «кровавым». В случае ясной погоды возможно лишь потемнение нижнего края.

Кстати, в народе январское полнолуние, совпадающее на этот раз с затмением, называют «волчьим», поскольку именно в середине зимы серые хищники особенно громко воют от голода.

По мнению астрологов, полнолуние вызывает у людей плохое самочувствие и перепады в настроении. Поэтому в такие дни не рекомендуется быть слишком откровенным с посторонними. Также специалисты по звездам не рекомендуют в период полнолуния пытаться переложить на чужие плечи свои проблемы. Кроме того, затмение усиливает действие полнолуния. Поэтому в ближайшие дни не стоит начинать новые дела, планировать крупные покупки и дальние путешествия.

По данным Московского планетария, затмение 10 января будет самым глубоким полутеневым затмением года. Следующее подобное астрономическое явление ожидается 5 июня. Еще два затмения Луны состоятся 5 июля и 30 ноября, но ни одно из них не будет полным.

Кроме того, 23 июня россияне увидят затмение Солнца. Еще один раз светило скроется из глаз 14 декабря, но в нашей стране это явление наблюдаться не будет. А последнее солнечное затмение 2019 года можно было видеть в отдельных регионах России 26 декабря.

12:27, 10 января, 2020
Евгений Кандаков
127
0
#космос\n#небо\n#прогноз\n#Луна\n#астрономия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Двухлетний ребенок погиб в аварии вблизи Воткинска

18:43, 03 января, 2020
6042

Два человека погибли в ДТП в Алнашском районе Удмуртии

4569
18:13, 05 января, 2020

Водитель трактора погиб в Удмуртии

4077
14:00, 03 января, 2020

В Удмуртии начали курсировать рельсовые автобусы по маршруту «Ижевск-Балезино-Ижевск»

2364
12:45, 04 января, 2020

Прорыв дамбы произошел на пруду в Якшур-Бодье: жителей попросили не выходить на лед

2117
11:30, 08 января, 2020

Правила поверки счетчиков изменятся в России

10:55, 08 января, 2020
1810

Росстандарт опубликовал список АЗС, где торгуют некачественным топливом

1786
16:10, 03 января, 2020

Жительница Омска разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

1713
13:09, 06 января, 2020

В 2020 году Россия утилизирует две баллистические ракеты «Воевода»

1515
12:27, 03 января, 2020

«Холоп» получил рекордные для российского кино сборы в европейском прокате

1452
18:02, 09 января, 2020

Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани

10:00, 03 января, 2020
1611

13 ответов на убийство Сулеймани: в Иране назвали количество вариантов мести за гибель генерала

1462
15:19, 07 января, 2020

Хакеры заразили WhatsApp «новогодним вирусом»

1421
10:58, 07 января, 2020

Спекуляции о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы в США

1318
14:26, 04 января, 2020

Земля максимально приблизилась к Солнцу

1192
13:20, 05 января, 2020

Лонгриды

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019