Температура воздуха превышает климатическую норму на несколько градусов.

Москва. Синоптики рассказали об аномально теплой погоде октября в России. Как пишет Лента, температура воздуха превышает климатическую норму на несколько градусов.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4–6 градусов температура выше нормы во всей азиатской территории», — цитирует издание слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Слишком теплая погода обусловлена множеством факторов, которые способствовали выносу теплых воздушных масс с юга.

Синоптики также отметили, что в ближайший отопительный сезон с октября по март температура воздуха будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.