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Синоптики рассказали об аномально теплой погоде октября в России

10:42, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
Синоптики рассказали об аномально теплой погоде октября в России
10:42, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
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#ЖКХ\n#погода\n#Россия\n#отопление\n#погодные аномалии
Фото: Pixabay
230
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Температура воздуха превышает климатическую норму на несколько градусов.

Москва. Синоптики рассказали об аномально теплой погоде октября в России. Как пишет Лента, температура воздуха превышает климатическую норму на несколько градусов.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. На 4–6 градусов температура выше нормы во всей азиатской территории», — цитирует издание слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Слишком теплая погода обусловлена множеством факторов, которые способствовали выносу теплых воздушных масс с юга.

Синоптики также отметили, что в ближайший отопительный сезон с октября по март температура воздуха будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

10:42, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
230
0
#ЖКХ\n#погода\n#Россия\n#отопление\n#погодные аномалии

 

 

 


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