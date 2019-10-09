Аномальная жара: на Алтае зацвели вербы и проснулись насекомые

Такие явления пагубно влияют на фауну.

Алтай. На Алтае в октябре строит двадцатиградусная жара. Из-за аномалии зацвели деревья и пробудились насекомые, уснувшие на зиму. Об этом «Интерфаксу» сообщила профессор кафедры ботаники краевого государственного университета Татьяна Терехина.

В регионе уже зацвети вербы, возможно, что проснутся и сирени, купальницы и маральники.

«Это следствие погодной аномалии – такая жара не характерна для октября, вот деревья и обманулись. Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло – вот деревья и решили, что наступила весна и пора цвести», – сказала Татьяна Терехина.

По ее словам, по этой же причине проснулись божьи коровки, которые «летают везде теперь». Профессор отметила, что природные аномалии пагубно влияют на флору и фауну.

«Дело в том, что эти деревья уже не зацветут предстоящей весной, а их цветение станет возможным только через год. Божьи коровки просто погибнут с наступлением холодов. Они накопили жировое тело, впали в спячку – и вдруг из-за жары проснулись, а вновь впасть в спячку уже не смогут», – сообщила она.