Следственный комитет совместно с RT запустил спецпроект о военных преступлениях на Украине

В том числе журналисты проведут собственное расследование.

Москва. Совместный мультимедийный проект запустили RT и следственный комитет России. Он расскажет о военных преступлениях, совершенных и совершаемых в ходе конфликта на юго-востоке страны. Об этом пишет RT.

Согласно данным СКР, за пять лет следователи возбудили более 280 дел, связанных с применением запрещенных веществ и методов видения войны в регионе. Более 20 тыс. человек были признаны потерпевшими, в том числе более 2000 детей.

Кроме того, были начаты более 250 уголовных дел, в том числе против 76 высокопоставленных должностных лиц командования ВСУ.

В рамках проекта будут опубликованы новости, фото и видео. Кроме того, на Донбасс отправятся журналисты, чтобы рассказать истории очевидцев преступлений против мирного гражданского населения.