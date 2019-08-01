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Август в европейской части России прогнозируется холодным

15:40, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Август в европейской части России прогнозируется холодным
15:40, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
94
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#погода\n#Россия\n#лето\n#похолодание\n#тепло
Фото: pixabay.com
94
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А в Сибири и Приморье будет теплее обычного.

Москва. Начало августа в европейской части России будет холоднее обычного. Как передаёт RT, об этом в интервью «Российской газете» рассказал завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

По его словам, в Центральном федеральном округе России, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале августа будет холоднее обычного, а затем температура вернётся к средним значениям. Также ниже нормы средняя температура воздуха ожидается в Приволжском федеральном округе.

На юге европейской части России температура будет близкой к норме. По прогнозам, здесь ожидают меньшее количество осадков, чем средние многолетние показатели.

На фоне похолодания в Европейской части России теплее обычного будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.

В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается обычная для региона погода. Воздух прогреется до +25...+30 градусов Цельсия днём, временами до +32 градусов.

15:40, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
94
0
#погода\n#Россия\n#лето\n#похолодание\n#тепло

 

 

 


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