Август в европейской части России прогнозируется холодным

А в Сибири и Приморье будет теплее обычного.

Москва. Начало августа в европейской части России будет холоднее обычного. Как передаёт RT, об этом в интервью «Российской газете» рассказал завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

По его словам, в Центральном федеральном округе России, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале августа будет холоднее обычного, а затем температура вернётся к средним значениям. Также ниже нормы средняя температура воздуха ожидается в Приволжском федеральном округе.

На юге европейской части России температура будет близкой к норме. По прогнозам, здесь ожидают меньшее количество осадков, чем средние многолетние показатели.

На фоне похолодания в Европейской части России теплее обычного будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.

В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается обычная для региона погода. Воздух прогреется до +25...+30 градусов Цельсия днём, временами до +32 градусов.