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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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27 февраля может стать самым тёплым днём на неделе

16:07, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
27 февраля может стать самым тёплым днём на неделе
16:07, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
195
0
#погода\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#тепло
Источник фото: ИА «Сусанин»
195
0

В Ижевске столбик термометра поднимется до -3, -4 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Четверг, 27 февраля, может стать самым тёплым днём на неделе. Об этом в своём Телеграм-канале «Записки синоптика» написала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

Днём воздух прогреется от -1 до -4 градусов. Теплее всего будет на северо-западе республики – в Ижевске столбик термометра поднимется до -3, -4 градусов.

В последующие дни до конца недели температурный фон будет около или чуть выше климатической нормы. Ночью температура воздуха прогнозируется до -6…-11 градусов, при прояснениях возможно до -15 градусов. Днём воздух прогреется от -2 до -7 градусов.

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16:07, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
195
0
#погода\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#тепло