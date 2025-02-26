Ижевск. Удмуртия. Четверг, 27 февраля, может стать самым тёплым днём на неделе. Об этом в своём Телеграм-канале «Записки синоптика» написала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

Днём воздух прогреется от -1 до -4 градусов. Теплее всего будет на северо-западе республики – в Ижевске столбик термометра поднимется до -3, -4 градусов.

В последующие дни до конца недели температурный фон будет около или чуть выше климатической нормы. Ночью температура воздуха прогнозируется до -6…-11 градусов, при прояснениях возможно до -15 градусов. Днём воздух прогреется от -2 до -7 градусов.