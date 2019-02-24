Жителям России могут запретить держать дома китов

В список также вошли крупные хищники, скорпионы, пингвины и пеликаны.

Москва. Минприроды России выступило с предложением запретить домашнее содержание ряда диких животных. Законопроект за подписью Дмитрия Медведева опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, в декабре был принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В предлагаемый новый список внесли крупных хищников весом более 20 кг, а также ядовитых животных, китов и слонов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке на Федеральном портале.

Также в документе уточняется, что подобные ограничения вступят в силу, если животное купят после 1 января 2020 года.