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Жителям России могут запретить держать дома китов

20:00, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
20:00, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Минприроды\n#животные\n#Россия\n#пауки\n#киты\n#законопроект\n#медведи
Фото: pixabay.com
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В список также вошли крупные хищники, скорпионы, пингвины и пеликаны.

Москва. Минприроды России выступило с предложением запретить домашнее содержание ряда диких животных. Законопроект за подписью Дмитрия Медведева опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, в декабре был принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В предлагаемый новый список внесли крупных хищников весом более 20 кг, а также ядовитых животных, китов и слонов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке на Федеральном портале.

Также в документе уточняется, что подобные ограничения вступят в силу, если животное купят после 1 января 2020 года.

20:00, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Минприроды\n#животные\n#Россия\n#пауки\n#киты\n#законопроект\n#медведи

 

 

 


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