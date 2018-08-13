Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

Супругом стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека.

Крым. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Об этом пишет Dailystorm.

Брачный союз молодожены заключили в Крыму в эти выходные. Церемония была «скромной, но со вкусом».

На праздник были приглашены коллеги бывшего прокурора по Госдуме, коллеги из структур, родственники, друзья.

Так как Наталья Поклонская не любит говорить «о личном», подробности пока неизвестны.