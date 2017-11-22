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      Telegram впервые заблокировал один из каналов за нарушение авторских прав на музыку

      12:57, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:57, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      237
      0
      #музыка\n#социальные сети\n#блокировка\n#Telegram
      Фото: twitter.com
      237
      0

      Жалобу направил Universal Music за незаконное распространение песен Тейлор Свифт.

      Санкт-Петербург. Руководство популярного мессенджера Telegram впервые полностью  заблокировало один из каналов за нарушение авторских прав на музыку. Как пишет Life.ru,  пользователи незаконно распространяли песни Тейлор Свифт. 

      По информации СМИ, жалобу подала компания Universal Music, отвечающая за продвижение музыкальных треков американской певицы. На основании этого Apple и Google потребовали техническую поддержку Telegram блокировать «пиратский» канал. 

      Отмечается, что создатели канала позже признали, что нарушили права на аудиофайлы недавно вышедшего альбома Свифт Reputation. Кроме того, раньше мессенджер за пиратство не блокировал пользователей, а лишь изымал у них доступ к аудиофайлам. 

      12:57, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      237
      0
      #музыка\n#социальные сети\n#блокировка\n#Telegram

       

       

       

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