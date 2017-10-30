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      Памела Андерсон порадовалась за жительницу «Земли леопарда», у которой появилось потомство

      10:10, 30 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:10, 30 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #экология\n#животные\n#люди и звери\n#природа\n#голливудские звезды
      Фото: leopard-land.ru
      217
      0

      Самка получила имя Памела 2 года назад, актриса считается ее хранительницей.  

      Владивосток. Известная американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон откликнулась на радостную новость из Национального парка «Земля леопарда», расположенного в Приморье. Самка дальневосточного леопарда Памела обзавелась потомством. 

      Фотоловушки зафиксировали обитательницу парка с годовалым детенышем. Для молодой самки этот котенок стал первенцем. Сперва камера запечатлела леопарда-подростка, послушно идущего след в след за матерью. Затем малыша засняли отдельно. Интересно, что до этого родительнице почти год удавалось успешно прятать свое чадо. Это говорит о том, что она хорошая мать, и ее отпрыск имеет все шансы стать взрослым. 

      Как напоминает пресс-служба «Земли леопарда», свое имя пятнистая кошка получила от актрисы и члена Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памелы Андерсон. В декабре 2015 года в Кремле ей вручили сертификат защитника данной особи, которую Андерсон назвала своим именем. 

      Узнав о том, что у ее «крестницы» появился малыш, Памела Андерсон на своем сайте написала, что очень рада. «Материнство – самый чудесный дар, который никогда не исчезает. Я в восторге. Спасибо IFAW, Сергею Иванову, АНО «Дальневосточные леопарды» и правительству России за их ответственное отношение к возрождению и защите хрупкой популяции леопардов в России», – прокомментировала актриса приятную новость.   

      Кстати, недавно в парке «Земля леопарда» произошел забавный инцидент: гималайский медведь сумел вынуть из фотоловушки карту памяти. Техника зафиксировала акт вандализма со стороны косолапого.

      10:10, 30 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #экология\n#животные\n#люди и звери\n#природа\n#голливудские звезды

       

       

       

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