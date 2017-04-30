Лидер группировки «Ленинград» считает, что в этом вопросе нужно «посмотреть на ту же Америку».

Санкт-Петербург. Сергей Шнуров рассказал о том как сделать выборы интересными. Как сообщает RT, лидер группировки «Ленинград» считает, что в этом вопросе нужно «посмотреть на ту же Америку».

«Выборы нужно организовывать, нужно делать шоу. Посмотрите на ту же самую Америку. Мы отвечаем бесконечно Голливуду. Голливуд на нас не смотрит – мы им снова отвечаем. Этими непонятными фильмами, которые калкируются оттуда. Возьмите кальку выборов, ну сделайте выборы интересными. Людям же нужен интерес. Ну что формально что ли пришли на выборы, отметились и ушли? Нет. Сделайте интересно и люди пойдут», - сказал Шнуров в интервью RT.

Напомним, ранее лидер «Ленинграда» повторил шутку про строительство стадиона «Зенит-Арены», как верхушки «Звезды Смерти» из «Звездных войн».