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      Сергей Шнуров рассказал о том как сделать выборы интересными

      16:50, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:50, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      147
      0
      #шоу-бизнес\n#Санкт-Петербург\n#Сергей Шнуров\n#Ленинград
      Фото: vk.com/leningrad_top
      147
      0

      Лидер группировки «Ленинград» считает, что в этом вопросе нужно «посмотреть на ту же Америку».

      Санкт-Петербург. Сергей Шнуров рассказал о том как сделать выборы интересными. Как сообщает RT, лидер группировки «Ленинград» считает, что в этом вопросе нужно «посмотреть на ту же Америку».

      «Выборы нужно организовывать, нужно делать шоу. Посмотрите на ту же самую Америку. Мы отвечаем бесконечно Голливуду. Голливуд на нас не смотрит – мы им снова отвечаем. Этими непонятными фильмами, которые калкируются оттуда. Возьмите кальку выборов, ну сделайте выборы интересными. Людям же нужен интерес. Ну что формально что ли пришли на выборы, отметились и ушли? Нет. Сделайте интересно и люди пойдут», - сказал Шнуров в интервью RT.

      Напомним, ранее лидер «Ленинграда» повторил шутку про строительство стадиона «Зенит-Арены», как верхушки «Звезды Смерти» из «Звездных войн».

      Шнур о выборах: Нужно делать шоу!

      Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал телеканалу RT, что нужно сделать, чтобы привлечь людей на выборы в России. Смотрите полную версию интервью 2 мая на сайте RT Russian и в эфире RTД.

      16:50, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      147
      0
      #шоу-бизнес\n#Санкт-Петербург\n#Сергей Шнуров\n#Ленинград
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