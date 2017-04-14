Сыновья козла Тимура и тигра Амура не смогли подружиться

Животных рассадили по разным вольерам.
Приморский край. Тигренок Шерхан и козленок Тимурид из Приморского сафари-парка не нашли общий язык. Шерхану больше по душе пришелся пес Табаки, сообщается на сайте сафари-парка.
«Шерхан однажды умудрился схватить Тимурида за ногу. В игре, но все-таки решили больше не рисковать. Тигренок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел», - говорят представители парка.
Ранее сообщалось, что детей тигра Амура и козла Тимура выпустили в общий вольер.
Шерхан и Табаки 10 апреля 2017 г.
Тимурида из Парка Шерхана и Табаки мы перевели ближе к Тимуру. Шерхан однажды умудрился схватить Тимурида за ногу. В игре, но всё-таки решили больше не рисковать. Тигрёнок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел. У Шерхана друг - собака Табаки.