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      Сыновья козла Тимура и тигра Амура не смогли подружиться

      19:36, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:36, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      151
      0
      #животные\n#парки\n#тигры
      Фото: safaripark25.ru
      151
      0

      Животных рассадили по разным вольерам.

      Приморский край. Тигренок Шерхан и козленок Тимурид из Приморского сафари-парка не нашли общий язык. Шерхану больше по душе пришелся пес Табаки, сообщается на сайте сафари-парка.

      «Шерхан однажды умудрился схватить Тимурида за ногу. В игре, но все-таки решили больше не рисковать. Тигренок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел», - говорят представители парка.

      Ранее сообщалось, что детей тигра Амура и козла Тимура выпустили в общий вольер.

      Шерхан и Табаки 10 апреля 2017 г.

      Тимурида из Парка Шерхана и Табаки мы перевели ближе к Тимуру. Шерхан однажды умудрился схватить Тимурида за ногу. В игре, но всё-таки решили больше не рисковать. Тигрёнок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел. У Шерхана друг - собака Табаки.

      19:36, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      151
      0
      #животные\n#парки\n#тигры
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