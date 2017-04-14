Сыновья козла Тимура и тигра Амура не смогли подружиться

Животных рассадили по разным вольерам.

Приморский край. Тигренок Шерхан и козленок Тимурид из Приморского сафари-парка не нашли общий язык. Шерхану больше по душе пришелся пес Табаки, сообщается на сайте сафари-парка.

«Шерхан однажды умудрился схватить Тимурида за ногу. В игре, но все-таки решили больше не рисковать. Тигренок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел», - говорят представители парка.

Ранее сообщалось, что детей тигра Амура и козла Тимура выпустили в общий вольер.