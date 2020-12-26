Почти 650 кинотеатров и 54 кинокомпании в России получат поддержку от государства

Её окажет Фонд кино.
Москва. Федеральную субсидию от государства получат 647 российских кинотеатров и 54 кинокомпании. Как передаёт RT, об этом сообщили в Фонде кино.
«В перечень получателей средств вошли 54 организации, осуществляющие производство и прокат национальных фильмов, и 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов», — говорится в сообщении.
В Фонде кино пояснили, что целью поддержки является предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате. Напомним, что в конце ноября в Минкультуры России сообщили, что более 500 кинопрокатных организаций получат помощь от государства. Тогда правительство России приняло решение выделить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатральной отрасли до конца 2020 года.
Полный перечень организаций, которые получат федеральную субсидию, можно узнать на сайте Фонда.