Почти 650 кинотеатров и 54 кинокомпании в России получат поддержку от государства

Её окажет Фонд кино.

Москва. Федеральную субсидию от государства получат 647 российских кинотеатров и 54 кинокомпании. Как передаёт RT , об этом сообщили в Фонде кино.

«В перечень получателей средств вошли 54 организации, осуществляющие производство и прокат национальных фильмов, и 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов», — говорится в сообщении.

В Фонде кино пояснили, что целью поддержки является предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате. Напомним, что в конце ноября в Минкультуры России сообщили, что более 500 кинопрокатных организаций получат помощь от государства. Тогда правительство России приняло решение выделить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатральной отрасли до конца 2020 года.