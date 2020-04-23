Собираемость платежей в ЖКХ упала из-за коронавируса на 30-50%

Задержки стали допускать как жильцы, так организации.



Москва. В жилищно-коммунальной отрасли наметились проблемы из-за падения финансовой дисциплины потребителей услуг. Как рассказал РБК министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, физические лица не внесли примерно 30% начисленных за март сумм.

Еще более крупные задержки с платежами допускают предприятия и бюджетные учреждения – 45-50%.

Одной из причин роста задолженности, по словам главы ведомства, стало введение самоизоляции, поскольку часть россиян, особенно пожилых, до сих пор не освоила дистанционные способы оплаты.

Бюджетные учреждения стали платить хуже из-за того, что региональные власти начали снижать их финансирование в условиях кризиса, считает министр.

По прогнозу главы ведомства, после снятия ограничений собираемость платежей вернется к прежнему уровню не сразу. Кроме того, управляющие компании в условиях эпидемии понесли дополнительные расходы на дезинфекцию подъездов и мест общего пользования в домах.

В связи с этим Минстрой сейчас готовит антикризисный план по поддержке ЖКХ, заявил Владимир Якушев. По его словам, дополнительная бюджетная поддержка потребуется, чтобы не допустить финансовых проблем в отрасли.