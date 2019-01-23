«Роскосмос» попросил еще денег на строительство «Восточного»

Из 19 объектов на космодроме готовы 5.

Москва. Госкорпорация «Роскосмос» запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома «Восточный». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что на данный момент готовы лишь 5 объектов из 19. А также обратил внимание, что срок сдачи первой очереди был в прошлом году.

По плану, космодром должен быть готов к запуску тяжелых ракет к 2021 году.

«Очевидно, что та динамика, которая есть, не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки», — резюмировал Медведев.

Кроме того, глава кабмина призвал представителей ракетно-космической отрасли «заканчивать с прожекторством».

«Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — сказал он.

Напомним, в прошлом году специалисты обнаружили критические нарушения в строительстве «Восточного». После были выделены дополнительно более 4,5 млн рублей на устранение пустот под стартовым столом.

Строительство первого национального космодрома гражданского назначения России началось в 2012 году.