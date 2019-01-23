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«Роскосмос» попросил еще денег на строительство «Восточного»

16:55, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
16:55, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
147
0
#Дмитрий Медведев\n#космос\n#Москва\n#Восточный\n#Роскосмос\n#деньги
Фото: Википедия
147
0

Из 19 объектов на космодроме готовы 5.

Москва. Госкорпорация «Роскосмос» запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома «Восточный». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что на данный момент готовы лишь 5 объектов из 19. А также обратил внимание, что срок сдачи первой очереди был в прошлом году.

По плану, космодром должен быть готов к запуску тяжелых ракет к 2021 году.

«Очевидно, что та динамика, которая есть, не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки», — резюмировал Медведев.

Кроме того, глава кабмина призвал представителей ракетно-космической отрасли «заканчивать с прожекторством».

«Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — сказал он.

Напомним, в прошлом году специалисты обнаружили критические нарушения в строительстве «Восточного». После были выделены дополнительно более 4,5 млн рублей на устранение пустот под стартовым столом.

Строительство первого национального космодрома гражданского назначения России началось в 2012 году.

 

16:55, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
147
0
#Дмитрий Медведев\n#космос\n#Москва\n#Восточный\n#Роскосмос\n#деньги

 

 

 


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