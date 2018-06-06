Минпромторг: с будущего года система tax free начнет действовать по всей России

В апреле она начала работать в Москве, Санкт-Петербурге и подмосковном Красногорске.

Москва. Иностранцы получат возможность вернуть НДС с покупок на всей территории России с 2019 года. Об этом, как пишут «Известия», заявил на проходящей в столице Неделе российского ритейла глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, систему tax free уже запустили в пилотном режиме в 12 городах страны. А с 2019 года ее внедрят по всей России.

Система tax free существует во многих странах и позволяет иностранцам избегать двойного налогообложения. В России граждане других государств получат возможность возвращать с покупок в местных магазинах часть НДС. При этом действует ряд ограничений. Во-первых, покупки должны быть на сумму не менее 10 тысяч рублей. Во-вторых, вернуть можно будет только от 10 до 12% налога на добавленную стоимость. В-третьих, для этого надо будет предъявить чек, паспорт и сам товар.

Напомним, как уже сообщалось, с 10 апреля возвращать НДС начали в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске.