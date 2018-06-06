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Минпромторг: с будущего года система tax free начнет действовать по всей России

15:11, 06 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:11, 06 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#налоги\n#торговля\n#Россия\n#иностранцы\n#деньги\n#Минпромторг\n#покупки
Фото: pixabay.com
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В апреле она начала работать в Москве, Санкт-Петербурге и подмосковном Красногорске.  

Москва. Иностранцы получат возможность вернуть НДС с покупок на всей территории России с 2019 года. Об этом, как пишут «Известия», заявил на проходящей в столице Неделе российского ритейла глава Минпромторга Денис Мантуров. 

По словам министра, систему tax free уже запустили в пилотном режиме в 12 городах страны. А с 2019 года ее внедрят по всей России.   

Система tax free существует во многих странах и позволяет иностранцам избегать двойного налогообложения. В России граждане других государств получат возможность возвращать с покупок в местных магазинах часть НДС. При этом действует ряд ограничений. Во-первых, покупки должны быть на сумму не менее 10 тысяч рублей. Во-вторых, вернуть можно будет только от 10 до 12% налога на добавленную стоимость. В-третьих, для этого надо будет предъявить чек, паспорт и сам товар. 

Напомним, как уже сообщалось, с 10 апреля возвращать НДС начали в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске.

15:11, 06 июня, 2018
Евгений Кандаков
280
0
#налоги\n#торговля\n#Россия\n#иностранцы\n#деньги\n#Минпромторг\n#покупки

 

 

 


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