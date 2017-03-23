Две сотрудницы Сбербанка решили купить «Феррари» на деньги клиентов

Задержанные оказались сестрами.

Москва. Полиция задержала двух сотрудниц Сбербанка в столице. Это произошло в автосалоне, когда девушки оформляли покупку «Феррари» стоимостью более 7 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

26-летняя и 21-летняя девушки работали в секторе, который обслуживает малый бизнес, и имели доступ к счетам юридических лиц. Со счетов клиентов сестры-мошенницы сняли и обналичили 40 млн рублей. Девушки планировали украсть до 4 млрд рублей.

В отношении экс-сотрудниц кредитной организации возбуждено уголовное дело по факту хищения банковских средств в особо крупном размере.

Следователи и служба безопасности банка выяснят, как девушкам удалось провернуть такую махинацию, и были ли у них сообщники.