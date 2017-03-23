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      Две сотрудницы Сбербанка решили купить «Феррари» на деньги клиентов

      15:55, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      15:55, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      257
      0
      #Сбербанк\n#Ферарри\n#хищение средств.
      257
      0

      Задержанные оказались сестрами.

      Москва. Полиция задержала двух сотрудниц Сбербанка в столице. Это произошло в автосалоне, когда девушки оформляли покупку «Феррари» стоимостью более 7 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

      26-летняя и 21-летняя девушки работали в секторе, который обслуживает малый бизнес, и имели доступ к счетам юридических лиц. Со счетов клиентов сестры-мошенницы сняли и обналичили 40 млн рублей. Девушки планировали украсть до 4 млрд рублей.

      В отношении экс-сотрудниц кредитной организации возбуждено уголовное дело по факту хищения банковских средств в особо крупном размере.

      Следователи и служба безопасности банка выяснят, как девушкам удалось провернуть такую махинацию, и были ли у них сообщники.

      15:55, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      257
      0
      #Сбербанк\n#Ферарри\n#хищение средств.
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