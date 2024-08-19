Землетрясение на Камчатке вызвало более 30 афтершоков

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. После мощного землетрясения у берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали более 30 афтершоков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Афтершоки — это повторные подземные толчки меньшей силы, возникающие после крупного сейсмособытия.

Отмечается, что магнитуда афтершоков на Камчатке составила до 5,5. Некоторые из них ощущались в населенных пунктах. Судя по видео, размещенным в соцсетях жителями полуострова, в домах качались стены, мебель, звенела посуда.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у юго-восточного побережья Камчатки 17 августа в 22:10 МСК (на Камчатке это было уже утро 18 августа). Эпицентр находился в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 46 км под морским дном. Отдельные районы краевой столицы «трясло» с магнитудой 7. Подземные толчки фиксировались также в городе Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.

Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщило об отсутствии пострадавших и угрозы цунами.

На авиасообщение сейсмособытия на полуострове не повлияли, сообщили в пресс-службе Росавиации.