В Астрахани задержали экс-главу города Олега Полумордвинова

Астрахань. Астраханская область. Бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова задержали правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Кроме экс-градоначальника, по нему проходят бывший замглавы Астрахани – начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Иван Сапрыкин, а также директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров. Их также содержат под стражей.

Сообщается, что бывших чиновников подозревают в том, что за взятки они оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа на дорожные работы.

Олег Полумордвинов возглавлял Астрахань дважды – в 2015-2018 и 2022-2024 годах. Также был вице-премьером и министром строительства и ЖКХ правительства области. С июля 2024 года работал ректором Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.