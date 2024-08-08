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В Астрахани задержали экс-главу города Олега Полумордвинова

12:34, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Астрахани задержали экс-главу города Олега Полумордвинова
12:34, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
148
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#Астраханская область\n#задержание\n#мэр\n#чиновники\n#мошенничество\n#коррупция\n#взятки
Фото: pxhere.com
148
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Вместе с ним по делу проходят его бывший заместитель и бизнесмен.

Астрахань. Астраханская область. Бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова задержали правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Кроме экс-градоначальника, по нему проходят бывший замглавы Астрахани – начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Иван Сапрыкин, а также директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров. Их также содержат под стражей. 

Сообщается, что бывших чиновников подозревают в том, что за взятки они оказывали покровительство при выполнении муниципального заказа на дорожные работы.

Олег Полумордвинов возглавлял Астрахань дважды – в 2015-2018 и 2022-2024 годах. Также был вице-премьером и министром строительства и ЖКХ правительства области. С июля 2024 года работал ректором Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.

12:34, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
148
0
#Астраханская область\n#задержание\n#мэр\n#чиновники\n#мошенничество\n#коррупция\n#взятки