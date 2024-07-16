Отключение энергоблока Ростовской АЭС прокомментировали в Росатоме

Волгодонск. Ростовская область. Неполадки с турбогенератором стали причиной автоматического отключения одного из энергоблоков Ростовской АЭС. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу Росатома.

В госкорпорации добавили, что радиационный фон на АЭС в норме, причины инцидента выясняются.

Отмечается, что 16 июля энергетики ограничили потребления электричества в южных регионах России на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Ведутся восстановительные работы. Позднее объем ограничений снизили на 500 МВт.