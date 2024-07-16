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Отключение энергоблока Ростовской АЭС прокомментировали в Росатоме

18:16, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Отключение энергоблока Ростовской АЭС прокомментировали в Росатоме
18:16, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Ростов-на-Дону\n#Росатом\n#энергетика\n#радиация\n#происшествие\n#АЭС
Фото: pxhere.com
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В госкорпорации сообщили о неполадках в турбогенераторе.

Волгодонск. Ростовская область. Неполадки с турбогенератором стали причиной автоматического отключения одного из энергоблоков Ростовской АЭС. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу Росатома.

В госкорпорации добавили, что радиационный фон на АЭС в норме, причины инцидента выясняются.

Отмечается, что 16 июля энергетики ограничили потребления электричества в южных регионах России на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Ведутся восстановительные работы. Позднее объем ограничений снизили на 500 МВт.

18:16, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
154
0
#Ростов-на-Дону\n#Росатом\n#энергетика\n#радиация\n#происшествие\n#АЭС