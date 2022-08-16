Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП Курской АЭС

Курчатов. Курская область. Диверсионные группы с Украины уничтожили 6 опор линий электропередачи в Курчатовском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-центре ФСБ.

По данным ведомства, атаки были осуществлены 4, 9 и 12 августа 2022 года. ЛЭП мощностью в 110, 330 и 750 кВ вели от Курской АЭС к заводам, объектов транспорта, жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. Кроме того, подрыв линий привел к нарушению технологического процесса функционирования атомной электростанции.

Возбуждены уголовные дела по пунктам. «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

Диверсантов и их возможных сообщников разыскивают. Совместно с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

Напомним, 16 августа в результате организованной украинскими военными диверсии был взорван склад боеприпасов в Крыму. Пострадали 2 человека, нанесен большой ущерб гражданским объектам.