Руководитель Росавиации Нерадько получил тяжелые травмы при падении с велосипеда

Москва. Глава Росавиации Александр Нерадько упал с велосипеда и получил множественные переломы и ушибы. Его доставили в реанимацию и прооперировали, пишут «Известия» со ссылкой на Life.

Чиновник переломал себе несколько ребер и костей таза, также у него нашли многочисленные ушибы и гематомы на лице. Пострадавшего прооперировали, сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Подробностей падения Нерадько вспомнить не смог. В Росавиации случившееся комментировать отказались.