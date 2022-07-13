Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Руководитель Росавиации Нерадько получил тяжелые травмы при падении с велосипеда

15:24, 13 июля, 2022
Евгений Кандаков
Руководитель Росавиации Нерадько получил тяжелые травмы при падении с велосипеда
15:24, 13 июля, 2022
Евгений Кандаков
66
0
#авиация\n#происшествие\n#велосипедисты\n#травматизм\n#чиновники
Фото: favt.gov.ru
66
0

Чиновника прооперировали.

Москва. Глава Росавиации Александр Нерадько упал с велосипеда и получил множественные переломы и ушибы. Его доставили в реанимацию и прооперировали, пишут «Известия» со ссылкой на Life.

Чиновник переломал себе несколько ребер и костей таза, также у него нашли многочисленные ушибы и гематомы на лице. Пострадавшего прооперировали, сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Подробностей падения Нерадько вспомнить не смог. В Росавиации случившееся комментировать отказались.

15:24, 13 июля, 2022
Евгений Кандаков
66
0
#авиация\n#происшествие\n#велосипедисты\n#травматизм\n#чиновники