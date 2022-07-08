На Камчатке пилот посадил вертолет с детьми на вулкан

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Экстренную посадку на вулкан совершил пилот вертолета на Камчатке. На борту находились дети, пишет ИА REGNUM со ссылкой на губернатора края Владимира Солодова.

В своем Telegram-канале глава региона написал, что 8 июля вертолет возвращал детей с экскурсии в Долину гейзеров. Во время полета была выявлена техническая неисправность. Для ее устранения экипаж принял решение посадить машину в кальдере вулкана Узон.

Никто не пострадал. За детьми был выслан запасной борт.

Губернатор поручил проверить техническую готовность вертолетов, используемых для пассажирских перевозок на территории полуострова.

Добавим, кальдера – это котловинообразное углубление, остающееся после извержения вулкана.