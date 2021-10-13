В сети разместили видео аварии с автомобилем Ксении Собчак

В результате ДТП погибла 35-летняя женщина, ехавшая вместе с телеведущей.



Москва. Столкновение автомобиля, в котором ехала в Сочи Ксения Собчак, попало в объективы камер наблюдения. Видео опубликовала телекомпания RT.

Напомним, 9 октября в окрестностях Сочи автомобиль Mercedes с телеведущей на пассажирском кресле попал в смертельное ДТП.

В Госавтоинспекции Краснодарского края сообщили, что, по предварительным данным, перевозивший Собчак водитель пошел на обгон и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen, который от удара врезался в маршрутку. Погибла женщина 35 лет, ехавшая в Mercedes, травмы получили двое.

Видеокамеры наружного наблюдения запечатлели столкновение автомобилей, а также повреждение микроавтобуса. Также в сети появилось видео с внутренней камеры маршрутки во время ДТП и после.

Добавим, расследование дела взяло на контроль руководство следственного департамента МВД России. Предполагаемому виновнику аварии, водителю Mercedes, предъявлено обвинение, он уже признал свою вину. По словам Собчак, мужчина не является ее постоянным водителем.