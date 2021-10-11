Уголовное дело после смертельной аварии с машиной, в которой ехала Собчак, возбудили на Кубани

Водитель, перевозивший телеведущую, уже признал вину.



Краснодар. Краснодарский край. Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с автомобилем, перевозившем телеведущую Ксению Собчак. В результате столкновения погибла женщина, сообщает RT.

Как отметили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю, к ответственности по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») может быть привлечен водитель «Мерседеса», в котором ехала Собчак. По данным полиции, 9 октября на трассе под Сочи столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген». В результате до приезда медиков погибла 35-летняя попутчица телеведущей. Травмы различной степени тяжести получила Ксения Собчак и ее ассистентка, обеих доставили в больницу.

Автомобилист признал вину в совершенном ДТП и дал подписку о невыезде.

Как написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак, она получила сотрясение мозга и другие травмы. В момент аварии телеведущая потеряла сознание. После оказания медицинской помощи ее доставили домой.

Также Собчак уточнила, что ехала не на своей машине и не со своим водителем.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — добавила она.