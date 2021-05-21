В Пермском крае лицеист ранил преподавателя ножом

Женщину с ранением доставили в больницу, нападавшего задержали.



Березники. Пермский край. Учащийся лицея в Березниках Пермского края ударил ножом педагога. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, нападавшему исполнилось 17 лет. Пострадавшая доставлена в больницу с ранением. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные мотивы его действий.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как уточняет со ссылкой на полицию края РБК, инцидент произошел в лицее № 1 Березников. Также сообщается, что пострадавшая – преподаватель физики, а нападавший объяснил свои действия тем, что педагог якобы занижала ему оценки. В Минздраве региона добавили, что состояние пострадавшей – средней степени тяжести.