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В Пермском крае лицеист ранил преподавателя ножом

12:19, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
В Пермском крае лицеист ранил преподавателя ножом
12:19, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
156
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#Пермский край\n#лицеи\n#Следственный комитет\n#полиция\n#нож\n#нападение
Фото: pixabay.com
156
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Женщину с ранением доставили в больницу, нападавшего задержали.

Березники. Пермский край. Учащийся лицея в Березниках Пермского края ударил ножом педагога. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, нападавшему исполнилось 17 лет. Пострадавшая доставлена в больницу с ранением. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные мотивы его действий.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как уточняет со ссылкой на полицию края РБК, инцидент произошел в лицее № 1 Березников. Также сообщается, что пострадавшая – преподаватель физики, а нападавший объяснил свои действия тем, что педагог якобы занижала ему оценки. В Минздраве региона добавили, что состояние пострадавшей – средней степени тяжести.

12:19, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
156
0
#Пермский край\n#лицеи\n#Следственный комитет\n#полиция\n#нож\n#нападение