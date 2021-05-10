Движение по Волго-Каспийскому каналу заблокировано из-за севшего на мель сухогруза

Пострадавших на судне нет.

Астрахань. Астраханская область. На 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Сигнал о севшем на мель теплоходе «Порт Оля-4» в северной части Каспийского моря поступил в 01:15 по московскому времени. На судне пострадавших нет, у экипажа есть запас продовольствия.

Корпус теплохода не поврежден, загрязнение акватории не зафиксировано.

Судно двигалось в иранский порт Амирабад. Сухогруз попробуют снять с мели после улучшения погоды.