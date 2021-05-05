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Причиной пожара в московском отеле могло стать короткое замыкание

11:25, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
Причиной пожара в московском отеле могло стать короткое замыкание
11:25, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
67
0
#Москва\n#пожар\n#гостиница\n#Следственный комитет\n#кадеты
Фото: Пожарно-спасательный центр Москвы
67
0

Возгорание произошло из-за ненадлежащей эксплуатации здания.

Москва. В Москве продолжается расследование причин пожара в гостинице “Вечный зов”. Уголовное дело передано в Главное следственное управление СК РФ по Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ночью 4 мая в Москве в отеле, расположенном на 6-й Кожуховской улице, произошло возгорание. В гостинице в тот момент находилось более 300 человек, двое мужчин погибли.

В том числе в отеле проживал 31 школьник из Ижевска – участники Всероссийского кадетского слета. 5 ижевских кадетов были госпитализирваны. Однако их здоровью ничего не угрожало, к вечеру 4 мая ребят уже выписали, 5 мая они отправятся домой.

По мнению следователей, причиной пожара могло стать короткое замыкание, возникшее из-за ненадлежащей эксплуатации здания.

Продожается розыск учредителя гостиницы. Кроме того, следователи допросили организатора кадетского слета, из-за участия в котором в отеле оказалось большое число несовершеннолетних.

Расследование продолжается.

11:25, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
67
0
#Москва\n#пожар\n#гостиница\n#Следственный комитет\n#кадеты