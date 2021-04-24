В Пермском крае задержали мать четверых детей, погибших при пожаре

Когда возникло возгорание, дети находились дома одни.

Чусовой. Пермский край. Четверо детей погибли при пожаре в поселке Утес Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Трагедия произошла 23 апреля. Когда произошел пожар, дети находились в доме одни, без присмотра взрослых. Самостоятельно спастись они не смогли. Ребятам было 6 лет, 5 лет и двоим по 3 года.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и части 3 статьи 293 УК России («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящее время задержана мать детей 1988 года рождения. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Следователи собирают материалы в суд, чтобы поместить женщину под стражу.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, следователи анализируют документы, характеризующие семью, выясняют причины, которые могил привести к трагедии.