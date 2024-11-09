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В преддверии Дня матери в Ижевске вновь проводят конкурс хоров мам

18:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В преддверии Дня матери в Ижевске вновь проводят конкурс хоров мам
18:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#хор\n#мама
Источник фото: vk.com/d_a_chistyakov
171
0

В финал прошли 10 хоров из школ и детских садов.

Ижевск. Удмуртия. Хоры матерей вновь борются за победу в вокальном фестивале-конкурсе «Мамин голос» (0+) в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Напомним, что впервые состязание сводных хоров образовательных учреждений города провели в 2023 году

В 2024 году конкурс решили продолжить, в заочном этапе участвовали 59 команд, и лишь 10 из них прошли в финал. В число финалистов попали хоры мам школ №№ 70, 71, 93, 100 и лицея № 86, а также хоры мам детских садов №№ 32, 213, 227, 257 и 258. 

Теперь участницам предстоит выступить на большом гала-концерте (0+) 16 ноября в Удмуртской государственной филармонии. 

«Рад, что в Ижевске зародилась еще одна добрая, семейная традиция. И в Год семьи мы продолжаем её укреплять», — заявил Дмитрий Чистяков.  

18:00, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#хор\n#мама