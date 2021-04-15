Ящерицу в зеленом горошке едва не съела жительница Екатеринбурга

Женщина обратилась с заявлением в Роспотребнадзор и магазин.



Екатеринбург. Свердловская область. Банку консервированного зеленого горошка с неожиданным «подарком» внутри приобрела в магазине жительница Екатеринбурга. На дне емкости лежала вареная рептилия, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на портал E1.ru.

По словам пострадавшей, она съела почти всю банку, когда на дне показался хвост загадочного животного. Женщина посчитала, что это либо ящерица, либо даже крокодил.

Журналисты обратились за комментарием в Екатеринбургский зоопарк. Там заявили, что крокодилом существо с фотографии быть не может, это ящерица. К какому конкретно виду относится пресмыкающееся, зоологи уточнить не смогли из-за того, что труп сильно разварился.

Любительница зеленого горошка между тем написала заявления о возмещении морального ущерба в магазин и Роспотребнадзор.

Напомним, в 2020 году жительницу Казани ужалил скорпион, которого она принесла домой из магазина в гроздьях винограда.