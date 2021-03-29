В Свердловской области взбунтовались заключенные колонии строгого режима

Несколько человек нанесли себе порезы.



Каменск-Уральский. Свердловская область. Акцию неповиновения устроили осужденные в колонии строгого режима в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления ФСИН по Свердловской области, несколько заключенных нанесли себе ранения лезвиями бритв. Порезы неопасны для жизни. Начальник пресс-службы ГУ ФСИН по региону Александр Левченко пояснил, что к случившемуся причастны лица, «которые привыкли манипулировать другими людьми».

«Такие бунты в колониях происходят постоянно. Это колония строгого режима для рецидивистов», - добавил Александр Левченко.

По данному факту будет проведена проверка и при обнаружении попытки сговора к заключенным применят дисциплинарное взыскание, пояснили в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.

Напомним, 18 марта СМИ сообщили о бунте заключенных в московском СИЗО «Водник».