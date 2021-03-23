Один из пилотов разбившегося под Калугой Ту-22М3 мог выжить

Трое других членов экипажа погибли из-за нештатного срабатывания системы катапультирования.



Калуга. Калужская область. Один из четверых членов экипажа разбившегося под Калугой военного самолета Ту-22М3 выжил и госпитализирован, трое погибли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Также собеседник агентства рассказал, что среди погибших - командир полка. Причиной трагедии он назвал нештатное срабатывание так называемой «командирской катапульты». Нажатие ее кнопки выбрасывает из самолета весь экипаж.

Как уточнили ранее в Минобороны, трое членов экипажа погибли после катапультирования из-за недостаточной высоты – парашюты не успели раскрыться, авиаторы получили травмы, несовместимые с жизнью. О судьбе четвертого летчика (а экипаж Ту-22М3 составляет по штату 4 человека) в ведомстве не сообщили.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и авиабомбами различных целей на суше и на море.